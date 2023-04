El científico de CSIC, Fernando Valladares, cree que es el momento de apostar por el decrecimiento. "Hay una oportunidad histórica de cambiar el modelo socio-económico y vivir mejor. En las economías subdesarrolladas le llaman el buen vivir al decrecimiento", ha expresado en directo. El experto ha asegurado que España tiene la posibilidad de reducir a la mitad su energía y agua "para ser todos más felices". "Trabajando solo 17 horas a la semana y ganando lo justo para vivir", ha añadido.

El economista Gonzalo Bernardos no está de acuerdo con él. "Fernando eso no es una solución. Lo único que has dicho todo el rato es que en los siglos XVIII, XIV Y XV se vivía mejor. Yo solo recuerdo que la revolución francesa llegó porque hubo una etapa de muchas malas cosechas y las personas cogieron y se revelaron por ello", le responde el experto. A mitad intervención, Valladares se defiende: "Estás muy antiguo, lee a los nuevos economistas".

Asún así, Bernardos sigue con su explicación. Para él, la tecnología es necesaria, pues mejorar la vida de las personas. "Gracias a todos los inventos de los últimos siglos vivimos mejor. La tecnología no es un problema. Según tú volveríamos al hombre de las cavernas. Es la solución a muchas cosas", insiste. Eso sí, asegura que ante todo hace falta un equilibro.

"Hemos de intentar que la sequía nos afecte menos, pero a la vez hemos de decir que las personas, sobre todo las del tercer mundo, van a poder vivir mejor porque todos los días alguien se muere de hambre", añade el economista.