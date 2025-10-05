Valdivia: "La Flotilla tiene mucha más dignidad que todos los gobiernos internacionales; la gente se está muriendo de hambre"

El periodista ha asegurado que "aquellos que se han reído de la Flotilla y que han defendido al Gobierno de Netanyahu, les dará vergüenza contarle a sus hijos que apoyaron a un gobierno que lleva más de 66.000 personas asesinadas".

Antonio Valdivia también ha calificado de genocidio la actuación del Gobierno de Benjamin Netanyahu en la Franja de Gaza, una opinión que, según un estudio del Instituto Elcano, también hace el 82% de los españoles.

"Me niego a hablar de cortina de humo cuando hay más de 66.000 personas asesinadas, más de 20.000 niños. No me parece que pueda haber anda más inhumano en 2025 que dejar morir de hambre a niños y eso está pasando. Por cierto, a los periodistas no nos están dejando pasar. Qué barbaridad tiene que estar haciendo cuando no quieren que lo podamos contar", ha asegurado el periodista.

Además, Valdivia ha defendido la actuación de la Flotilla de aquellos que han criticado su intento de llevar ayuda humanitaria al enclave palestino: "Se hablaba de manera despectiva de la Flotilla, pues la Flotilla tiene mucha más dignidad que todos los gobiernos internacionales. Lo que ha hecho la Flotilla lo deberían haber hecho los gobiernos. Cuando hay una guerra, también hay reglas. Debería haber un corredor humanitario para poder llevar comida, que la gente se está muriendo de hambre. Son personas que han ido a llamar la atención del mundo de la vergüenza que estamos viviendo".

"Estamos viviendo un genocidio en directo. Cuando pasen los años, estoy convencido que aquellos que se han reído de la Flotilla, que han negado que haya un genocidio y que han defendido al Gobierno de Netanyahu, les dará vergüenza contarle a sus hijos que apoyaron a un gobierno que lleva más de 66.000 personas asesinadas", ha concluido.

