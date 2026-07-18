Susana Díaz tilda de "ridículo" el comentario de Feijóo sobre la final del Mundial: "Con lo fácil que habría sido"

En sus palabras, la expresidenta de Andalucía considera que "no hay que hacer política" con el partido entre España y Argentina tras la frase del líder de los 'populares'.

Susana Díaz, expresidenta de la Junta de Andalucía, ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de la final del Mundial que España juega contra Argentina en el MetLife de Nueva York. La socialista, en sus palabras, ha recordado la frase de Feijóo en un mitin apuntando a los socios de Gobierno de Pedro Sánchez.

"Me ha parecido ridículo el comentario de Feijóo", ha expresado Díaz en el programa de José Yélamo.

Y apunta: "Con lo fácil que habría sido decir que vamos con España y que vamos a ganar. No creo que haya que hacer política".

Además, ha hablado de la frase de Rufián y de sus deseos de que gane España: "Si todos los independentistas se hacen españolistas se acabó el conflicto".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido