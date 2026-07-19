Por la "malversación indirecta"
El juez Bermúdez: "El caso de Begoña Gómez es complejo y el jurado puede tener muchas dudas"
El magistrado, en laSexta Xplica, ha remarcado que la gran mayoría de delitos juzgados de esta forma son materiales, como "homicidios o lesiones".
El juez Bermúdez ha estado en laSexta Xplica para hablar del caso de Begoña Gómez. En sus palabras, considera todo como "algo complejo" y afirma que el jurado popular puede tener "muchas dudas".
"La mayoría de juicios por jurado son delitos materiales como homicidios o lesiones. Los de Begoña Gómez son complejos y técnicos", ha expuesto.
Algo que, dice, "puede sembrar muchas dudas en un jurado" por el tema de "malversación indirecta".
"Llevar a mi hijo al colegio en coche oficial entra en la definición de delito de malversación", ha expuesto el magistrado, que ha entrado a hablar en ese sentido del llamado "delito de insignificancia".
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