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Por la "malversación indirecta"

El juez Bermúdez: "El caso de Begoña Gómez es complejo y el jurado puede tener muchas dudas"

El magistrado, en laSexta Xplica, ha remarcado que la gran mayoría de delitos juzgados de esta forma son materiales, como "homicidios o lesiones".

El juez Bermúdez: "El jurado puede tener muchas dudas con el caso de Begoña Gómez, es algo complejo"

El juez Bermúdez ha estado en laSexta Xplica para hablar del caso de Begoña Gómez. En sus palabras, considera todo como "algo complejo" y afirma que el jurado popular puede tener "muchas dudas".

"La mayoría de juicios por jurado son delitos materiales como homicidios o lesiones. Los de Begoña Gómez son complejos y técnicos", ha expuesto.

Algo que, dice, "puede sembrar muchas dudas en un jurado" por el tema de "malversación indirecta".

"Llevar a mi hijo al colegio en coche oficial entra en la definición de delito de malversación", ha expuesto el magistrado, que ha entrado a hablar en ese sentido del llamado "delito de insignificancia".

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