El juez Bermúdez: "El caso de Begoña Gómez es complejo y el jurado puede tener muchas dudas"

El magistrado, en laSexta Xplica, ha remarcado que la gran mayoría de delitos juzgados de esta forma son materiales, como "homicidios o lesiones".

El juez Bermúdez ha estado en laSexta Xplica para hablar del caso de Begoña Gómez. En sus palabras, considera todo como "algo complejo" y afirma que el jurado popular puede tener "muchas dudas".

"La mayoría de juicios por jurado son delitos materiales como homicidios o lesiones. Los de Begoña Gómez son complejos y técnicos", ha expuesto.

Algo que, dice, "puede sembrar muchas dudas en un jurado" por el tema de "malversación indirecta".

"Llevar a mi hijo al colegio en coche oficial entra en la definición de delito de malversación", ha expuesto el magistrado, que ha entrado a hablar en ese sentido del llamado "delito de insignificancia".

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