Antonio Maestre: "Si digo lo que pienso del juez Peinado automáticamente sería yo el encausado"

El escritor, en el programa, ha comparado a Begoña Gómez y a su secretaria con Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y Alberto González Amador.

Antonio Maestre ha estado en laSexta Xplica para tratar la decisión de llevar a Begoña Gómez a jurado popular. El escritor, en el programa, ha hablado de "justicia burguesa" y apunta al juez Peinado.

"No existe la libertad de expresión total en España para que diga lo que pienso de él", ha afirmado.

Y continúa: "Si digo lo que pienso del juez Peinado automáticamente me encausan. Si lo digo, me juzgan y me condenan".

En ese sentido, ha comparado a Begoña Gómez con Miguel Ángel Rodríguez: "Cuando vemos que va a ser juzgada por el uso de su secretaria, un buen público, para algo privado sí se ve delito. Pero no lo vemos con Ayuso usando a su jefe de gabinete para defender a su novio".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido