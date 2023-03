"El problema de la vivienda en España no es coyuntural. Llevamos desde el inicio de la democracia con el mismo problema", ha expresado en el plató de laSexta Xplica el economista Alejandro Inurrieta, quien ha advertido del "grave problema de déficit" de este tipo de viviendas en España.

Inurrieta ha advertido que esta problemática "no se va a solucionar porque no hay voluntad política de solucionarlo". "Además, hay una serie de intereses empresariales y lobbies que están ahora mismo presionando para que no se pueda implantar una ley similar a la que tienen otros países europeos", ha reflexionado, como se puede observar en el vídeo superior.

Se ha referido a "un caso muy sangrante" en Madrid, el programa conocido como 'Plan 18.000' del Ayuntamiento, que ha dejado desprotegidas a decenas de personas que residen en viviendas protegidas.