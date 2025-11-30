Ahora

Debate en laSexta Xplica

La socióloga Miriam Jiménez: "Un trabajo a día de hoy no te paga una vivienda digna"

La socióloga ha pedido una mira "a largo plazo", especialmente con la vivienda, porque "pensar a largo plazo es cuidar a la juventud y darle un futuro".

La socióloga Miriam Jiménez: "Un trabajo a día de hoy no te paga una vivienda digna"

La situación de los jóvenes en España ha centrado el debate de esta semana de laSexta Xplica y, en él, la socióloga Miriam Jiménez ha pedido tener una mirada a largo plazo con la vivienda.

"La gente joven, la realidad es que está más cerca de vivir debajo de un puente que ser un 'criptobro' y que especular con la vivienda y hacerse rico. ¿En qué sistema creemos que vivimos? El trozo de pastel para vivir no es tan grande. Deberíamos de fijarnos y poner la atención en el beneficio largoplacista", ha explicado.

Para Jiménez, "el beneficio cortoplacista es invertir en vivienda, convertirlo en un bien de mercado, especular con ella y empobrecer a la población". "Pensar a largo plazo es cuidar a la juventud y darle un futuro", ha complementado.

"Luego nos quejamos de que no trabajan, pero cómo lo van a hacer si un trabajo a día de hoy no te paga una vivienda digna. Los jóvenes se fijan en el presente porque les hemos robado el futuro", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El PP llama a "tomar las calles" este domingo en una manifestación contra el Gobierno de Sánchez y "los corruptos"
  2. Ábalos dispara sin fuego: acusa a Armengol de despreciarle a él, al Congreso y al Supremo
  3. Una nueva manifestación llena las calles de Valencia para pedir a Mazón que dimita como diputado y declare ante la jueza de la DANA
  4. Trump advierte de que el espacio aéreo de Venezuela debe considerarse "cerrado en su totalidad"
  5. La Policía Nacional investiga la muerte de dos adolescentes en Jaén
  6. Juan Carlos I, en la televisión francesa: "Tenía la impresión de ser como una pelota de ping-pong entre Franco y mi padre"