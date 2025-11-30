La socióloga Miriam Jiménez: "Un trabajo a día de hoy no te paga una vivienda digna"

La socióloga ha pedido una mira "a largo plazo", especialmente con la vivienda, porque "pensar a largo plazo es cuidar a la juventud y darle un futuro".

La situación de los jóvenes en España ha centrado el debate de esta semana de laSexta Xplica y, en él, la socióloga Miriam Jiménez ha pedido tener una mirada a largo plazo con la vivienda.

"La gente joven, la realidad es que está más cerca de vivir debajo de un puente que ser un 'criptobro' y que especular con la vivienda y hacerse rico. ¿En qué sistema creemos que vivimos? El trozo de pastel para vivir no es tan grande. Deberíamos de fijarnos y poner la atención en el beneficio largoplacista", ha explicado.

Para Jiménez, "el beneficio cortoplacista es invertir en vivienda, convertirlo en un bien de mercado, especular con ella y empobrecer a la población". "Pensar a largo plazo es cuidar a la juventud y darle un futuro", ha complementado.

"Luego nos quejamos de que no trabajan, pero cómo lo van a hacer si un trabajo a día de hoy no te paga una vivienda digna. Los jóvenes se fijan en el presente porque les hemos robado el futuro", ha concluido.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.