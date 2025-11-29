Debate en laSexta Xplica
Ignacio Escolar, sobre el "problema" de discurso del PP: "Puede competir con Vox, pero también está movilizando a la izquierda"
Para el periodista, los 'populares' se están equivocando a la hora de elevar su discurso porque "si todo es gravísimo, nada es gravísimo".
Este domingo, el Partido Popular ha convocado una manifestación en Madrid para protestar contra el Gobierno a raíz de la entrada en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García.
Ahora bien, para Ignacio Escolar, los de Génova se están equivocando en el discurso adoptado. "El problema que veo es que acaba generando un problema de discurso del PP. Si todo es gravísimo, nada es gravísimo. Si siempre es gravísimo, ¿cuándo lo es?", ha explicado en laSexta Xplica.
"El PP se ha equivocado a la hora de empatar cosas gravísimas como lo de Santos Cerdán y lo de Koldo con lo de Begoña Gómez. Y, al hacerlo, puede competir con vox, pero de manera no intencionada está movilizando a la izquierda también. Está provocando que muchos ciudadanos de izquierdas digan 'ya vale'", añade.
Escolar ha apuntado que "no puede ser que desde el minuto uno digan que este Gobierno es ilegítimo": "Y esto es un problema de debate político. De nuevo pasa otra cosa y de nuevo hacemos otra manifestación porque esto es gravísimo".
