Ahora

En laSexta Xplica

La socióloga Miriam Jiménez: "Si no protegemos la vivienda estamos desperdiciando el futuro de nuestra juventud y de nuestro país"

Según la socióloga, el encarecimiento del coste de vida y los altos precios del alquiler están limitando la capacidad de los jóvenes para ahorrar y alcanzar la propiedad.

La socióloga Miriam Jiménez: "Si no protegemos la vivienda estamos desperdiciando el futuro de nuestra juventud y de nuestro país"

La socióloga Miriam Jiménezreflexiona sobre la evolución de la economía doméstica y el acceso a la vivienda en España, subrayando la importancia de proteger este derecho básico para garantizar el futuro de los jóvenes.

"Hace 15 años, revisando noticias sobre el concepto de mileurista, incluso para la clase trabajadora, ser mileurista era casi una aspiración. Con 1.000 € ya podías hacer muchas más cosas, porque había mucha gente cobrando 600 €", explica Jiménez.

Sin embargo, la situación actual es muy distinta. "Hoy, según La Caixa, los gastos de un ciudadano medio, sin incluir la vivienda, están entre 800 y 1.000 €. El salario mínimo interprofesional es de 1.200 €. En 15 años, la vida se ha encarecido muchísimo. La gente lo nota en sus bolsillos, ni siquiera hace falta mirar las estadísticas", añade la experta, con concluye exponiendo la proyección a futuro.

"Las personas que hoy están en alquiler y que supuestamente mañana serán propietarias, tienen que enfrentarse a un coste de vida que hace más difícil ahorrar. El Banco de España indica que ahora se necesitan más años de salario para poder costearse una vivienda. Ergo, si no protegemos actualmente la vivienda, estaremos desperdiciando el futuro de nuestra juventud y de nuestro país", advierte.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Guerra en Irán, en directo | Irán afirma que no negociará con Estados Unidos bajo los ultimátums de Trump
  2. La cúpula de Interior con el Gobierno de Rajoy ya en el banquillo: quién es quién en el caso Kitchen
  3. Ábalos, amigo de miembros de bandas latinas en la cárcel: partidas de parchís y solo 63 euros en la cuenta de prisión
  4. España crea 211.000 nuevos empleos en marzo y roza ya los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social
  5. La Generalitat investiga el desorbitado gasto en gasolina del coche de Camps: equivaldría a viajar de Valencia a Madrid todos los días de un año
  6. La tripulación de Artemis II verá un eclipse solar total durante el sobrevuelo lunar