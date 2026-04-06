La socióloga Miriam Jiménez: "Si no protegemos la vivienda estamos desperdiciando el futuro de nuestra juventud y de nuestro país"

Según la socióloga, el encarecimiento del coste de vida y los altos precios del alquiler están limitando la capacidad de los jóvenes para ahorrar y alcanzar la propiedad.

La socióloga Miriam Jiménezreflexiona sobre la evolución de la economía doméstica y el acceso a la vivienda en España, subrayando la importancia de proteger este derecho básico para garantizar el futuro de los jóvenes.

"Hace 15 años, revisando noticias sobre el concepto de mileurista, incluso para la clase trabajadora, ser mileurista era casi una aspiración. Con 1.000 € ya podías hacer muchas más cosas, porque había mucha gente cobrando 600 €", explica Jiménez.

Sin embargo, la situación actual es muy distinta. "Hoy, según La Caixa, los gastos de un ciudadano medio, sin incluir la vivienda, están entre 800 y 1.000 €. El salario mínimo interprofesional es de 1.200 €. En 15 años, la vida se ha encarecido muchísimo. La gente lo nota en sus bolsillos, ni siquiera hace falta mirar las estadísticas", añade la experta, con concluye exponiendo la proyección a futuro.

"Las personas que hoy están en alquiler y que supuestamente mañana serán propietarias, tienen que enfrentarse a un coste de vida que hace más difícil ahorrar. El Banco de España indica que ahora se necesitan más años de salario para poder costearse una vivienda. Ergo, si no protegemos actualmente la vivienda, estaremos desperdiciando el futuro de nuestra juventud y de nuestro país", advierte.

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