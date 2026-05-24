El magistrado Gómez Bermúdez: "Si yo fuera Zapatero, estaría muy preocupado; no hay nada que duela más a un padre que te toquen a las hijas"

Gómez Bermúdez ha afirmado en laSexta Xplica que "cualquier ciudadano sobre el que la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción aportasen esos datos estaría investigado".

Javier Gómez Bermúdez ha hablado en laSexta Xplica sobre las informaciones que han salido sobre José Luis Rodríguez Zapatero y ha afirmado que "cualquier ciudadano sobre el que la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción aportase esos datos estaría investigado". "Por lo tanto, todos somos iguales ante la ley", ha señalado.

En este sentido, el magistrado ha subrayado que "estamos en una fase de investigación", aunque considera que "con esos mensajes y con esos datos que el auto recoge sí está justificada la imputación o la investigación del expresidente Zapatero con todas sus garantías", tras lo que ha destacado la importancia de cumplir con "el mandato constitucional de la presunción de inocencia",

"Si yo fuera el presidente el presidente Zapatero, estaría muy preocupado, sobre todo, porque no hay nada que le duela más a un padre que te toquen a la familia, en este caso a sus hijas, y ese es un tema muy delicado", ha expresado Gómez Bermúdez.

En lo referente a Calama, el magistrado ha defendido que es "un gran juez, muy técnico, muy preparado y, sobre todo, extraordinariamente prudente". "Por lo tanto, habrá considerado que tiene que investigar eso. Si a un juez le trasmites que tu vecina ha gritado 'Me matan, me matan', lo normal es que abra una investigación", ha concluido.

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