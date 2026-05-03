La situación de Begoña, que comparte piso con 12 personas: "Tengo cáncer, una pensión de 860 euros y pago 600 por una habitación"

Begoña Revuelta comparte piso con otras 12 personas. Su situación económica y personal le impiden alquilar un piso en solitario y asegura en laSexta Xplica que no tiene ningún tipo de protección por parte del Estado.

La casa en la que vive Begoña Revuelta tenía tres habitaciones, pero ahora, cuenta con 11. "Esas cosas que hace el pladur", comenta la mujer en laSexta Xplica. Ella comparte piso con otras 12 personas, cuenta en el programa. Por este motivo, está especialmente indignada con la caída del decreto que prorrogaba los alquileres y con la situación en general de la vivienda en España.

"A mí, esto de que un grupo de señores y señoras que viven de puta madre puedan decidir que los ciudadanos más necesitados se busquen la vida me parece vergonzoso", sentencia. Ella, asegura, ni siquiera estaría protegida por la ley de alquiler urbano, porque tiene "un contrato temporal". "Es una habitación, porque no me puedo permitir otra cosa", explica, para después recalcar que paga 600 euros por ella, cobra 820 de pensión y tiene cáncer.

"Yo no puedo pedir una ayuda, es que no me van a dar una ayuda al alquiler, pero es que ni siquiera la puedo pedir porque si no tengo un contrato de vivienda habitual no puedo pedirla", asegura. Ya lo ha intentado en muchas ocasiones y lo único que ha conseguido es "salir llorando".

En uno de estas últimas ocasiones, la persona que le atendió solo acertó a decirle que "el Estado no es empático".

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