Rufián considera 'lawfare' la investigación a Begoña Gómez y vaticina que "será condenada"

El portavoz de ERC ha afirmado que "la mejor noticia que tiene el PSOE es el juez Peinado y la peor que tiene la derecha es Peinado". "Mientras Peinado siga haciendo de Peinado, el PSOE podrá parapetarse en muchas cosas", ha opinado.

Gabriel Rufián ha expresado en laSexta Xplica que él considera 'lawfare' la investigación a Begoña Gómez. "Absolutamente es 'lawfare' lo de Begoña Gómez y será condenada", ha vaticinado el portavoz de ERC en el Congreso, quien considera que "la mejor noticia que tiene el PSOE es el juez Peinado y la peor que tiene la derecha es Peinado". "Mientras Peinado siga haciendo de Peinado, el PSOE podrá parapetarse en muchas cosas", ha aseverado, al tiempo que ha opinado que, en el caso de David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, lo que se está haciendo es "una burrada" que "no tiene sentido".

En lo referente a Zapatero, el político de ERC ha reconocido que "hay cosas que no puede explicar". "¿Que le tienen ganas y es un activo electoral? Sí ¿Que hay una frontera que quizás no supo delimitar entre lobbismo y tráfico de influencias? También", ha opinado.

Además, Rufián también se ha pronunciado sobre la condena a Ábalos, destacando que "son más años que los que le metieron a Miguel Carcaño por asesinar a Marta del Castillo", ha destacado, tras lo que ha señalado que "cuando los jueces te tienen ganas, siempre exageran". "Les metieron nueve años de trena a algunos de mis compañeros por un referéndum", ha recordado al respecto.

Por último, antes de acabar la entrevista, el portavoz de Esquerra en el Congreso ha pronosticado que habrá elecciones generales --a las que descarta presentarse como candidato-- "en marzo". "Si fuera por Sánchez, aguantaría hasta el último día, pero veremos a la vuelta de verano", ha concluido.

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