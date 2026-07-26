La reflexión de Rufián sobre la izquierda: "Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón y decir que hemos fracasado"

El político de ERC cree que "es culpa de la izquierda" el que "alguien como Feijóo o Abascal tengan la posibilidad de gobernar". Así, ha lanzado un mensaje a los partidos de izquierda: "Sean conscientes de la frustración que van a ocasionar si no somos capaces de crear algo nuevo".

Gabriel Rufián ha defendido en laSexta Xplica que "la prioridad nacional debería ser frenar la llegada de PP y Vox" al Ejecutivo tras lo que ha afirmado que el que "que alguien como Feijóo o Abascal tengan posibilidad de gobernar es culpa de la izquierda".

"Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón y decir que hemos fracasado", ha expresado, tras lo que ha señalado que "lo segundo es no faltar al votante potencial ni llamar constantemente 'fascista' a la gente o 'boba' por votar a alguien".

Asimismo, el portavoz de ERC en el Congreso ha destacado la importancia de "ser útiles": "Tenemos que dejar de fijarnos en lo que dice la gente e ir a lo útil, a lo que come la gente, a sus condiciones materiales, a la vivienda".

En cuarto lugar, el político de Esquerra ha subrayado que hay que "contra el veneno por el que se cuela esta gente, que es el poder digital". "A mí me critican mucho por decir que prefiero estar en Tik Tok que en una biblioteca", ha manifestado Rufián, quien ha hecho un llamamiento a las "izquierdas soberanistas" para que se unan. "Hay que crear algo a la izquierda del PSOE", ha defendido.

Para el político, "es el momento de las izquierdas soberanistas": "Pido que las izquierdas soberanistas se unan, hablen en candidaturas provincia a provincia, y quien no se ponga de acuerdo, que haga unas primarias", ha aseverado el portavoz de ERC, al tiempo que ha expresado que él no cree que "haya millones de 'fachas' en este país, sino muchas personas que dudan porque piensan que 'todos son iguales".

Por ello, Rufián cree que hay tiempo para cambiar las cosas y evitar que PP o Vox lleguen a La Moncloa. "En una semana en política cambia todo y hay tiempo para hacer algo diferente", ha asegurado, tras lo que ha querido lanzar "humildemente" un mensaje a los partidos de izquierda: "Que sean conscientes de la enorme frustración en la gente que va a ocasionar el que no seamos capaces de crear algo nuevo o hacer algo diferente".

Así, el portavoz de Esquerra en el Congreso ha recordado que el PP "también se vio en La Moncloa en 2023". Sin embargo, él está "convencido de que hay mucha más gente en contra de que un futuro vicepresidente como Abascal diga que hay que bombardear un barco lleno de niños que a favor".

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