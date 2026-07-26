Ángel, vecino de Casavieja (Ávila): "Esto es un infierno, el pueblo está rodeado por llamas de hasta 30 metros de altura"

El hombre ha contado que vive "a 50 metros de donde están las llamas". "Está todo el pueblo rodeado de fuego y estamos abandonados de Dios, porque aquí no hay nadie", ha criticado.

Ángel, vecino de Casavieja, Ávila, ha hablado en laSexta Xplica del "infierno" que están viviendo por el fuego. "Está todo el pueblo rodeado y hay llamas de hasta 30 metros de altura. Yo vivo a 50 metros de donde están las llamas. Se están quemando aquí unos árboles y esto da miedo. Está todo el pueblo rodeado de fuego y estamos abandonados de Dios, porque aquí no hay nadie", ha lamentado.

Así, el hombre, que ha contado que tiene "las llamas a 25 o 30 metros en línea recta" ha vaticinado que "la noche va a ser larga". "Esto da miedo", ha expresado, al tiempo que ha criticado que los vecinos no están "recibiendo ninguna información". "Acabo de meter dos coches que tengo en el garaje porque el fuego estaba a 25 30 metros de mi casa y hay unas llamas impresionante que dan miedo", ha insistido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido