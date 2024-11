Revilla descarta una moción de censura del PP: "Feijóo no se ha dado cuenta de que tiene muchísimos enemigos"

El expresidente de Cantabria señala que no hay "ninguna posibilidad" de que prospere una moción de censura del Partido Popular, indicando que "Feijóo no se ha dado cuenta de que tiene muchísimos enemigos".

Alberto Nuñez Feijóo, después de escuchar las declaraciones de Víctor de Aldama contra varios miembros del Gobierno, abrió la posibilidad al resto de formaciones políticas de trabajar en una moción de censura contra Pedro Sánchez. Una posibilidad que descarta Miguel Ángel Revilla en laSexta Xplica.

El expresidente cántabro asegura que esa opción no es factible porque "Feijóo no se ha dado cuenta de que tiene muchísimos enemigos": "Ahora no hay ninguna posibilidad, yo nunca he apostado por una moción de censura que acabe con Pedro Sánchez. Una moción de censura no sale, Feijóo no se ha dado cuenta de que tiene muchísimos enemigos, que se ha ganado a pulso la enemistad de esas fuerzas políticas. Eso no puede salir".

Por otro lado, Revilla ha confesado que el líder popular ha cambiado de la figura política que conoció años atrás: "Estoy bastante sorprendido del cambio que estoy viendo en un hombre que he conocido y que hemos tenido incluso comidas. Las conversaciones que tenía con él me decía que iba a acabar con la crispación en España, que su política iba a ser una política, que aunque esté en un partido de derechas iba a ser más de centro, que iba a aportar serenidad a la política española. Ese papel no lo está haciendo. Está muy condicionado porque tiene dos laterales derechos, que son la señora Ayuso y el señor Abascal, que le están llevando por la derecha, casi por fuera de juego".