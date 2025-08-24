El desgarrador testimonio de quienes lo perdieron todo en los incendios de Ourense: "Mis recuerdos están enterrados"

Los detalles Pueblos enteros han quedado reducidos a escombros y cenizas por las llamas. Y sus vecinos, sin poder contener las lágrimas, relatan el "infierno" que vivieron. "Me quedé ese día con la ropa que llevaba puesta", cuenta uno de ellos.

En la aldea de A Caridade, Ourense, los incendios han dejado solo restos carbonizados de las vidas de sus vecinos, quienes han perdido no solo sus pertenencias materiales, sino también sus recuerdos y medios de vida. Un hombre relata haber perdido su casa, coche y tractor, quedándose solo con la ropa que llevaba puesta. La comarca de Valdeorras, especialmente afectada, tiene al menos 180 viviendas dañadas en 17 municipios. El alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez, indica que el 90% de las casas se quemaron. En San Vicente de Leira, la devastación es evidente, con pueblos reducidos a escombros y cenizas, dejando a los residentes sin un lugar para comenzar de nuevo.

La comarca de Valdeorras es la zona cero del desastre. Allí hay al menos 180 viviendas afectadas que se concentran en 17 municipios de la provincia. En este sentido, Enrique Álvarez, alcalde de Vilamartín de Valdeorras, señala que "prácticamente el 90% de las casas se quemaron". "Los vecinos están desesperados, hechos polvo", cuenta.

Tras el fuego, pueblos como San Vicente de Leira han quedado reducidos a escombros y cenizas. Desde el aire, la devastación es aun mayor, ya que se puede ver cómo apenas unas pocas casas han quedado en pie. Y entre sus calles, ya solo se respira un intenso humo, un olor que jamás olvidarán porque les recordará al día en el que todo desapareció.

"Están enterrados todos mis recuerdos, todo esta ahí. Esto era un infierno", manifiesta una vecina, quien no puede contener las lágrimas. Para quienes se han quedado sin nada va a ser muy difícil empezar de nuevo cuando ni siquiera tienen un lugar en el que poder hacerlo.