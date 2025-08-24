Ahora

El precio de matar

El negocio de la guerra: la 'empresa de mercenarios' Blackwater podría expandirse por todo el mundo

Los detalles El fundador Erik Prince se estaría aprovechando del vacío de seguridad que generan algunas de las políticas de Trump y de su amistad con el secretario de Defensa estadounidense.

El fundador de la empresa de mercenarios BlackWater, el estadounidense Erik Prince, en una operación de seguridad en Ecuador.
Blackwater se ha convertido en la 'empresa de mercenarios' más famosa del mundo. Su apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak les popularizó hasta tal punto que su creador, Erik Prince, ha expresado su deseo de expandir el negocio de la guerra por todo el mundo.

Prince se estaría aprovechando del vacío de seguridad que generan algunas de las políticas del presidente de EEUU, Donald Trump, y de su amistad con el secretario de Defensa estadounidense.

Hace unos meses fue visto en las calles de Guayaquil, Ecuador, bajando de un blindado para asesorar en la lucha contra las bandas criminales.

Por su parte, el analista de Seguridad y Defensa Jesús Pérez Triana, ha asegurado que en la guerra de Irak "Blackwater tenía como objetivo proteger a los VIP para llevarlos del punto A al punto B y eso significaba embestir con sus vehículos a quien se pusiera por delante y disparar. Tenían una actitud muy agresiva".

En este contexto, los mercenarios masasacron a más de una quincena de civiles iraquíes y desde entonces han sido contratado por países como Emiratos Árabes o China y ahora ha aterrizado en África y Latinoamérica.

"Este nuevo enfoque de la administración Trump que es, ante cualquier problema, vamos a ver cómo reducimos el gasto público y cómo metemos oportunidades de negocios para las empresas privadas, que además, si son de amigos, pues mejor", añade Pérez Triana. "Ya no estamos en el boom dorado de Irak, sino que el verdadero negocio está en entrar en un país complicado, cambiar la situación sobre el terreno y aprovecharlo, vas a ser el primero que está allí para cuando la situación esté suficientemente tranquila para que empieces a explotar recursos naturales".

