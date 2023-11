Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha asegurado este sábado en laSexta Xplica que entiende el "cabreo casi monumental" en las calles tras los pactos de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el acuerdo sobre la amnistía. "El volantazo de Sánchez ha desconcertado muchísimo", sostiene Revilla.

Además, cree que "Sánchez es consciente" porque es "bastante razonable" que la gente salga a la calle a protestar, aunque añade que "hay gente alarmada, en parte, injustificadamente". "Hay energúmenos, pero también gente que se siente confundida con lo que ha hecho el presidente del Gobierno", añade el expresidente cantábrico.

El cabreo lo resume Revilla con que desde el 2017 se ha creado una imagen, "lógica", del expresident catalán como "el malo" de la película. "Cómo no va a haber cabreo. En 2017, unos señores se han saltado las leyes. Puigdemont, además de hacer lo que hizo, no se quedó en España y no se sometió a un juicio", reflexiona el expolítico.

A esto se suma, explica, que Sánchez prometió que Puigdemont iba a ir "a la cárcel". "El presidente dijo que nunca serán amnistiados... Por eso es difícil de aceptar. El volantazo que ha dado Sánchez ha desconcertado muchísimo", zanja.