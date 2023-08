El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha explicado en laSexta Xplica cómo está siendo su relación con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en los últimos tiempos. Así, ha indicado que Sánchez "es un hombre imprevisible" y ha reconociod que ya no tiene la misma relación que antes con él.

"Ya no hablo con él, tuve una relación en esa etapa en la que lo defenestran los suyos y nadie daba un euro por Sánchez", ha señalado. En ese momento, decidió "hacer una campaña a favor de Pedro tremenda": "Es algo que agradeció mucho".

No obstante, ha definido al presidente como una persona que "no perdona cosas que cree que otros le debemos". "No perdonó nunca que no le votásemos presidente. Le votamos una vez, la primera, cuando dijo que iba a gobernar con el programa del PSOE solo. Cuando cambió el panorama, le dijimos no. Acabé diciéndole 'no es no' y de eso sabes mucho", ha zanjado.

Asimismo, ha asegurado que "él esas cosas las perdona poco" y por eso hubo "un distanciamiento". "En la etapa en la que hemos gobernando, él ha cumplido los compromisos que tenía con Cantabria, pero aquella relación que teníamos de llamarnos casi permanentemente...", ha señalado.