Habla Rubén Zaballos, CEO de 'MContigo': "El problema es que dormir una noche en Madrid vale 200 euros"

Rubén Zaballos, CEO de 'MContigo', explica que ha dejado de alquilar pisos residenciales porque "no hay seguridad jurídica" y destaca que "hace falta construir más de todo": "Viviendas residenciales, turísticas...".

Rubén Zaballos, CEO de 'MContigo', analizó en este vídeo de laSexta Xplica la situación de la vivienda en España: "Hay personas que alquilan pisos residenciales, yo lo he dejado porque no hay seguridad jurídica". Por su parte, el periodista económico José María Camarero le interrumpió: "No, porque no es rentable".

Sin embargo, Zaballos denunció que España tiene "dos problemas": "Que los pisos valen 1.500 euros al mes y que dormir una noche en Madrid vale 200 euros". "Eso afecta mucho, no solo al turismo sino también a la actividad económica", aseguró Zaballos, que explicó en el vídeo que, por ejemplo, afectaba cuando una persona tiene que ir a Madrid por trabajo y no lo hace porque "no se lo puede permitir".

Por ello, Zaballos aseguró que hacía falta "construir más de todo", desde viviendas residenciales a turísticas.

