"La Sareb existe desde 2012 y vosotros llegasteis al poder en 2018 pero de la Sareb no dijisteis nada", ha reprochado el economista Gonzalo Bernardos a Emma López, concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid, durante un debate en laSexta Xplica.

"Esta ley es una versión light de la ley catalana de alquileres declarada inconstitucional y la habéis hecho no por deseo, porque el presidente Pedro Sánchez dijo durante la campaña electoral de 2019 que no quería pactar con Podemos pues no estaba de acuerdo con la ley de alquileres que quería poner en práctica", ha censurado, como puede observarse en el vídeo superior.

El economista ha lamentado que "lo que no han hecho gobiernos anteriores lo tengan que pagar unos propietarios privados". La protección social se paga con impuestos, la pagamos todos, y no puede ser que el propietario privado la pague dos veces", ha recalcado Bernardos.