Román, bombero forestal: "Somos víctimas de unas declaraciones del consejero que dijo que tener un operativo de extinción era absurdo"

El bombero forestal afirmó en laSexta Xplica que los profesionales como él llevaban tiempo "advirtiendo de que había que incidir en la prevención" de los incendios, pero no se les escuchó.

Román García, bombero forestal de Castilla y León, se mostró crítico en laSexta Xplica con Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Medio Ambiente de Castilla y León. "Somos víctimas de unas declaraciones de nuestro consejero, que sigue siendo el mismo que en 2018, y que dijo que tener un operativo de prevención y extinción era absurdo y un despilfarro", denunció García.

Mientras, según dijo el bombero forestal, los profesionales como él le advertían al político "de que había que incidir en la prevención", pero no les escuchó. "El dispositivo de prevención y extinción que había eran trabajadores fijos discontinuos con campañas de tres, cuatro y seis meses, siendo nueve el máximo", subrayó Román García.