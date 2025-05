La reflexión de Rosa Álvarez, hija de un fallecido en la DANA: "Es curioso que los políticos hablen mal de la política"

Rosa Álvarez, hija de una víctima de la DANA y presidenta de una de las asociaciones de afectados por la riada, ha estado en laSexta Xplica para responder a Vox y al PP después de que ambos hayan afirmado una politización de dichas formaciones de afectados y afectadas.

"Me siento ofendida, pero no aludida. Tendrían que aclarar quiénes son esas asociaciones con carnet que están manipuladas por partidos políticos. Nosotros no tenemos a nadie detrás, sí tenemos al lado a la sociedad y al pueblo valenciano. A gran parte del pueblo valenciano", expresa.

Y deja una reflexión: "Es curioso que los políticos hablen mal de la política. Quien se dedica a la política debería verlo como algo positivo. Es como si un médico habla mal de la medicina".

La próxima semana, reunión en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo: "Nos marchamos el 12 y volvemos el 14. Estamos abiertos, si tenemos un hueco, para reunirnos con los grupos que quieran reunirse con nosotros. No vamos a vetar a nadie".

En ese sentido, Mazón sigue sin hablar con su asociación: "No, no he hablado con él. Debe ser el único que no tiene nuestro teléfono".