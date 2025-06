La reflexión de Ramoncín: "Hay que empezar a plantearse muy seriamente quién va en las listas electorales"

Ramoncín ha asegurado en laSexta Xplica que hay que esperar "lo justo" de la declaración de este próximo lunes de Santos Cerdán en el Tribunal Supremo. Ahora bien, ha apuntado que quizás haya parte de verdad en todas las informaciones que están saliendo sobre el escándalo en el que está presuntamente involucrado.

"Hay una realidad que es cuando ves a estas personas y dices que este no es el comportamiento normal ni el lógico de gente que está en un partido tan importante y ocupando cargos tan importantes. No hay maneras de pillarles en un museo. Siempre están en los mismos sitios y hacen lo mismo. Es muy fácil pensar que una gran parte de lo que estamos sabiendo sea verdad", ha señalado el colaborador.

Además, ha comentado que la preocupación no debe tenerla solo el PSOE sino toda la ciudadanía: "A mí lo que me preocupa es que todo el mundo debería estar preocupado, no solo el PSOE. Pensar si sabía el presidente o no, a veces el último que se entera es el que más cerca está. Pero, ¿qué ocurre para un ciudadano que parece ejemplar termine haciendo algo tan burdo como lo que se supone que han hecho? ¿Son esclavos de la codicia?".

Por ello, Ramoncín ha propuesto "fiscalizar" a los diputados del Congreso para poder averiguar si hay cambios en su patrimonio: "Habrá que empezar a plantearse muy seriamente quién va en las listas electorales, quién se sienta en un parlamento y cómo se les fiscaliza. Hay que hacer todo lo posible para averiguar si el patrimonio de una persona de estas cambia con el tiempo o si su comportamiento no es el razonable porque son el ejemplo".