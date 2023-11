Un gran plato de fruta, tostadas con aceite y miel con mermelada y café con leche fue el desayuno de José María Carrascal la mañana que fue entrevistado por Iñaki López en 2018. El periodista, fallecido este viernes con 92 años, reconocía no tener móvil y levantarse a las 6:00 de la mañana todos los días.

Su objetivo, con 87 años, seguía siendo aprovechar el tiempo, saliendo a andar una hora diaria a un paso rápida y haciendo las tareas del hogar para mantenerse activo. "A partir de la jubilación lo más importante es el tiempo; en la hora y el minuto perdido ha pasado para siempre", confesaba al presentador de Más Vale Tarde, con motivo de la presentación de su libro 'Todavía Puedo'.

Fue entonces cuando habló de la muerte asegurando que él cumplía un año menos y no uno más. "La muerte está muy presente en mi vida y la he asumido totalmente. La he reflexionado como un día más que tengo para vivir porque mis amigos se han muerto ya todos", añadía. También aprovechaba para defender la eutanasia. "Yo no quiero eso, yo no quiero que artificialmente cuando se sepa...", aseguraba.

Así, confesaba que él quería morirse escribiendo un artículo. Pero sin estela publicada. "Uno se acabó y se acabó. La historia de la fama no me interesa", aseguraba.