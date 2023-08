Ramón Bultó, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, ha analizado la situación de la vivienda en la capital en laSexta Xplica. Asegura que es "insostenible" con precios que pueden alcanzar los 800 euros al mes para viviendas de una sola habitación.

"Hay gente que lo está pasando muy mal y gente a la que les están echando porque no pueden pagar los alquileres", ha lamentado. Y en este contexto, cree que "el alquiler social no existe" y que la administración no está activando estas vías.

Durante su intervención, concluye haciendo una reflexión: "Los que estamos de alquiler apadrinamos un rico todos los meses. No paran de ganar dinero", ha criticado Bultó.