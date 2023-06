Antonio Catalán analizaba hace unos días en laSexta Xplica las buenas previsiones para el sector turístico y daba su opinión sobre si estas vacaciones serían las más caras de la historia.

El presidente de AC Hoteles-AC By Marriot también comentaba la situación económica general en nuestro país y respondía a laspalabras de Pedro Sánchez: "La economía diría que no va como una moto, pero no va mal", apunta el empresario, que continúa con el símil de las dos ruedas y asegura que "va como una bici de carretera, que pesa muy poquito y corre bastante".

Catalán destaca los desafíos para la economía que plantean la guerra en Ucrania y la sequía en la agricultura, así como la importancia de los acuerdos entre patronal y sindicatos. "En los últimos veinte años que estamos en la Unión Europea, la media de crecimiento ha sido de un 2% y este año vamos a crecer por encima", comenta el empresario, que ve como positivo "que los hoteles suban".