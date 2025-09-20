Denuncia lo que ocurre en Gaza
Ramoncín, tajante con Ayuso: "Comparar Sarajevo con Madrid es de una ignorancia supina"
"Gente que diga eso, solo me caben dos opciones: o son malas personas y no saben lo que es tener hijos y familia o están atrapados en una red económica", ha expresado el artista, quien ha destacado que lo que ocurre en Gaza es "insoportable" y un genocidio.
Ramoncín se ha pronunciado de forma tajante sobre la situación en Gaza, afirmando que "lo que ocurre es un crimen de lesa humanidad, una atrocidad, y un genocidio", a lo que ha apostillado que "los nazis estuvieron cometiendo un genocidio antes de que se le denominara así". "Lo que está ocurriendo es insoportable", ha expresado.
En este sentido, el artista ha señalado que "nadie ha defendido a Hamás", y que "lo que hizo es una atrocidad", pero ha declarado que "eso no se castiga con 64.000 muertos". "Y esas son las víctimas ahora, pero ya veremos cuando se muevan los escombros lo que habrá allí", ha añadido.
Así, Ramoncín se ha referido a unas declaraciones de Ayuso en las que comparó las protestas de Madrid con Sarajevo, subrayando que "es de una ignorancia supina". "Gente que diga eso, solo me caben dos opciones: o son malas personas y no saben lo que es tener hijos y familia o están atrapados en una red económica que se mueve por el mundo entero", ha concluido.