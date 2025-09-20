Ahora

Entrevista en laSexta Xplica

Cristina Almeida: "Estoy orgullosa de ser la 'gentuza' a la que se refiere el PP"

"¿Cómo podemos permitir como seres humanos que las cosas ocurran así? ¿Cómo no nos vamos a rebelar contra esto?", ha manifestado la abogada sobre la situación en Gaza.

Cristina Almeida

Cristina Almeida se ha mostrado "orgullosa de ser la 'gentuza' a la que se refiere Alfonso Serrano, del PP", después de que el político se refiriese así los manifestantes contra Israel, y considera que "decir burradas en contra de lo que dice todo el mundo es para que hablen de ellos". "Y ya por si éramos pocos, viene Aznar a decir más burradas", ha expresado en laSexta Xplica.

En este sentido, la abogada ha destacado que en Gaza "está muriendo la gente de hambre y están destruyendo una zona para hacer un resort". "¿Cómo podemos permitir como seres humanos que las cosas ocurran así? ¿Cómo no nos vamos a rebelar contra esto?", se ha preguntado, tras lo que ha defendido que España "es un país de gente buena y solidaria capaz de movilizarse contra una injusticia".

