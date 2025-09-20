También se refiere a Ayuso
Joaquín Reyes, crítico con Aznar: "Cree que hablando despacio va a parecer razonable lo que dice, pero son barbaridades"
"Si quiero saber lo que pasa en Gaza, no escucho ni a Ayuso ni a Aznar", ha expresado el cómico, a lo que ha añadido que el expresidente "nos mintió para apoyar la invasión de Irak". "Demuestra muy poca humanidad que miren a otro lado cuando están matando a niños", ha manifestado.
Joaquín Reyes se ha mostrado crítico con Ayuso y Aznar en laSexta Xplica, y ha dicho que si quiere saber lo que está ocurriendo en Gaza, no escucha a ninguno de los dos. "Aznar es alguien que cree que hablando despacio va a parecer que lo que dice es razonable, y lo que dice son barbaridades. Es un presidente que nos mintió para apoyar la invasión de Irak y ahora sigue", ha manifestado.
En este sentido, el cómico ha subrayado que "demuestra muy poca humanidad que miren a otro lado cuando están matando a civiles y a niños, y bombardeando hospitales y colegios".
Así, Reyes ha defendido que "hay que llamar las cosas por su nombre", y que lo que ocurre en Gaza "es un genocidio, una limpieza étnica, y forma parte de un plan que es expulsar a los palestinos de su tierra, de lo poco que les queda". "Lo están haciendo delante de todos, y no es la lucha contra el terrorismo, sino un plan que es terrible", ha denunciado.