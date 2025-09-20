Manifestantes propalestinos cortan el puente Zurriola en San Sebastián

Los detalles En señal de protesta, dos de los manifestantes se han colgado a cada lado del puente, cortando la vía pública que da acceso al Palacion Kursaal.

Unos 3.000 manifestantes han cortado el puente de Zurriola de San Sebastián en torno a las 19:30 horas en una nueva protesta a favor de Gaza, según ha asegurado un portavoz de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna a Europa Press, que ha explicado que la movilización responde a la convocatoria de DisruptComplicity a nivel global.

En señal de protesta, dos de los manifestantes se han colgado a cada lado del puente, cortando la vía pública que da acceso al Palacion Kursaal. "Esas personas durarán hasta que se pueda porque simboliza el corte de relaciones con Israel por el genocidio de Gaza", ha señalado.

En la concentración, se han ondeado banderas de Palestina y se han escuchado gritos que pedían el "boicot a Israel" y que aseguraban que "no es una guerra, es un genocidio".

El corte ha provocado el enfado de algunos viandantes, que han tenido que desviar su camino hacia el puente de Santa Catalina. Por su parte, un miembro de la Ertzaintza ha señalado a Europa Press que no podían hacer nada, y que estaban esperando la llegada de los Bomberos para recoger a las dos personas que se han colgado del puente.