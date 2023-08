Rafa López ha reflexionado en laSexta Xplica sobre el cuestionamiento de algunos de los avances sociales adquiridos en los últimos años: "La Memoria democrática no es memoria democrática, es madurez democrática porque el consenso es que aquí hubo una dictadura y que en el año 2023 todavía queda mucha gente en cunetas".

En este sentido, ha indicado que "también están siendo imposibles consensos que habíamos alcanzado como sociedad". "Hay un país que no habla de derechos, habla de derogar personas, que te dice que ser homosexual es un problema o ser transexual es una enfermedad", ha zanjado.

Asimismo, ha indicado que "el problema de estos ofendiditos es que dicen que todos los problemas sociales se tienen que privatizar": "La violencia machista no es un problema social es un problema doméstico, de la pareja, se tiene que esconder. Cuando los gays les dicen que no les importa lo que hagan en la cama... no hemos conseguido salir del armario apara quedarnos en la habitación, es un problema social". Puedes escuchar su alegato al completo en el vídeo principal de esta noticia.