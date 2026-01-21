Las propuestas de una joven de Lideremos para solucionar el problema de la vivienda: "Así la gente se iría a zonas menos tensionadas"

El difícil acceso a la vivienda en España vuelve a estar en el punto de mira en este debate de laSexta Xplica en el que interviene Tania Tejeira de Lideremos. "La mayoría de los que nos quedamos excluidos somos jóvenes de menos de 40", asegura.

"Los jóvenes menores de 40 años no podemos comprar porque no tenemos el dinero ahorrado o no podemos alquilar porque los precios están superaltos". Así resume Tania Tejeira, de Lideremos, el problema con el acceso a la vivienda que tienen los jóvenes españoles en este debate de laSexta Xplica. "Según un informe de Hydra, más de la mitad de los inquilinos que pagan el alquiler una vez lo paga, se quedan en pobreza severa", asegura.

La joven explica en el programa que desde Lideremos han lanzado una lista de propuestas en 2025 que, afirma, "son realistas". Entre ellas, "que se construyeran más de 250.000 viviendas y se pusieran a disposición de los jóvenes con un alquiler asequible", destacando que lo inasumible es que "pase lo que pasó en Valencia". "Un fondo compró 134 pisos por 67.000 euros y luego lo va a destinar a vender o alquilar, alquilar por 1.000 euros y a vender por 200.000", explica.

Otra de las medidas aconsejadas es la de quitar el IVA y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales a los jóvenes que quieran comprar su primera vivienda habitual. Otra idea es la de "ofrecer incentivos a los propietarios que tengan pisos vacíos": "Así se ponen pisos a disposición del mercado".

Simplificar la burocracia, fomentar el teletrabajo y mejorar el transporte son otras de estas ideas propuestas. "Así la gente se iría a zonas menos tensionadas", concluye.

*La información a la que hace referencia esta noticia pertenece a un programa de laSexta Xplica emitido en mayo de 2025.

