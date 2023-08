José Carlos Fuentes, psiquiatra forense, sostiene que es posible descuartizar "a una persona en tres horas". En el caso de Daniel Sancho, advierte: "No olvidemos que es un profesional de la cocina, por lo que su habilidad con los cuchillos y para cortar determinados elementos está más que probada".

El profesional forense recuerda, no obstante, que "se está dando por sentado que ha matado en su cabal juicio". "Yo no lo tengo tan claro. Yo creo que es absolutamente necesario hacer un informe psiquiátrico y psicológico forense muy detallado, y eso no se puede hacer en ocho días", ha opinado en el plató de laSexta Xplica, como puede observar en el vídeo situado sobre estas líneas.

En este sentido, Fuentes ha cuestionado también la posibilidad de que el acusado pudiera haber tomado drogas. "¿Cuánto tiempo han tardado en recoger la muestra? ¿Se ha estipulado una cadena de custodia adecuada?", ha preguntado. "No sabemos si es imputable porque puede aparecer un perito que diga que las condiciones básicas de la imputabilidad no se cumplen", ha advertido.