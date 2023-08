"¿Qué valor tiene para una investigación una autopsia tan parcial, tan preliminar como las que nos están contando?", ha preguntado la presentadora de laSexta Xplica a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Extremadura. El experto ha sido contundente en su respuesta: "La autopsia de un cadáver mutilado sólo puede dar resultados mutilados".

Cortés ha señalado la importancia de los "aspectos esenciales de la tipificación del delito, como por ejemplo la existencia o no de ensañamiento -una de las circunstancias que en el código tailandés justificaría la pena de muerte-". Como puede observarse en el vídeo situado sobre estas líneas, el catedrático ha sugerido que Daniel Sancho debería ofrecer de inmediato "alguna pista sobre dónde está el torso -de Arrieta-" en caso de que piense en beneficiarse de una posible reducción de la pena.

Asimismo ha recordado que no pueden homologarse el sistema español y tailandés. "En España aplicaríamos el 'in dubio pro reo' porque al no existir unos resultados forenses válidos, no podríamos aplicar una alevosía o ensañamiento. Pero todo dependerá del umbral de intensidad que tenga la presunción de inocencia en Tailandia", ha señalado.