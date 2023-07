Protegerse del sol es fundamental, particularmente en verano. Sin embargo, la OCU ha publicado un estudio comparando 29 marcas de protector solar y ha concluido al menos ocho contienen filtros solares que son potenciales disruptores endocrinos: el octocrylene y homosalate. Pero, ¿qué daño nos pueden causar?

Boticaria García explica en Sábado Clave que los disruptores endocrinos son "sustancias camaleónicas que imitan a las hormonas" que envían señales por nuestro cuerpo y que también pueden estar presentes en plásticos y pesticidas. Esos disruptores pueden "lanzar otras señales" y causar "problemas a nivel sexual" y "de fertilidad", pero también "asma, diabetes, problemas en el sistema inmune e incluso algunos tipos de cáncer".

No obstante, la experta incide en que, en los protectores solares, "el octocrylene y el homosalate en esas concentraciones de 10% y 7,34% son totalmente seguras": "A quien corresponde decidir si hay que usarlo o no no es la OCU, son a las autoridades sanitarias", recalca.

¿Por qué se usan en cualquier caso estos compuestos en los filtros solares? Boticaria precisa que "se extienden muy bien, tienen muy buenas texturas y la gente los usa, que es lo que hace falta". "Mientras no haya pruebas de que en esos límites concretos son dañinos la gente no tiene ninguna necesidad de dejar de usar esos protectores solares", sostiene la experta, que no obstante señala que, en cualquier caso, "hay protectores solares en el mercado que no llevan esos filtros".

Proteger a los más pequeños del sol

¿Cómo proteger a los niños en la playa o la piscina? Boticaria García aclara las dudas y advierte de que "los niños menores de tres años no se deben exponer al sol" e incide en que "los niños deberían usar filtros físicos, no químicos". Asimismo, recomienda camisetas con filtro de protección UPF 50+ para los más pequeños, porque una camiseta blanca normal "no tiene ni un factor 10 de protección". "Prendas con protección y filtros físicos para los más pequeños", resume.

Puedes escuchar sus consejos en el vídeo que ilustra estas líneas.