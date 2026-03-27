Un propietario, a una inquilina tras llamarle especulador: "Yo le dejé una casa a una mujer tres meses; tú no puedes porque no eres propietaria"

"La propuesta del Gobierno me parece una tomadura de pelo", confiesa el inversor inmobiliario Javier Medina, asegurando que no convencerá "a los inversores inmobiliarios que calculan la rentabilidad y, en función de eso, invierten en el sector".

En este programa pasado de laSexta Xplica, el inversor inmobiliario Javier Medina afirmó que "la propuesta del Gobierno" de la bonificación del 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler de las viviendas le "parece una tomadura de pelo".

Medina aseguró que Pedro Sánchez puede convencer a sus votantes, pero no "a los inversores inmobiliarios que calculamos la rentabilidad y en función de eso e invertimos en el sector". Por ejemplo, según Medina en la ciudad de Valencia los alquileres se han duplicado desde 2020: "Un piso que estaba en 500 euros hoy se puede alquilar por 1.000, porque hay gente dispuesta a pagarlo".

El inversor inmobiliario afirmó que hablaba desde su experiencia como propietario de varias viviendas en la ciudad y criticaba: "No sé si alguien ha hecho los números antes de anunciar esta propuesta". Por su parte, una joven respondió tajante al inversor inmobiliario afirmando que este "especula" y por eso "le resulta más rentable subir el alquiler que acogerse a la bonificación".

"La buena voluntad es, lo cobro, lo actualizo a precio de mercado y luego hago lo que quiera", respondió Medina en el plató, donde puso de ejemplo un caso personal en el que cedió una vivienda durante tres meses a una mujer que había perdido su casa. "Tú no pudiste hacerlo porque no eras propietaria", afirmó a la joven, que le respondió denominando su actividad como "improductiva y parasitaria".

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