Javier Medina, propietario de seis pisos: "Acabo de poner 9.000 euros para comprar una casa, ¿nadie puede ahorrar 125 euros al mes en seis años?"

"He comprado una vivienda hace diez días por 45.000 euros amueblada y con electrodomésticos. El banco me deja el 90% y yo pongo unos 9.000 euros de mi bolsillo", asegura Javier Medina, que destaca que sus "14 inquilinos están todos contentos".

Javier Medina es propietario de seis pisos y aseguró en el plató de laSexta Xplica que cualquier persona puede comprarse una casa como ha hecho él. "Yo no sé cuántas huelgas tiene que hacer el sindicato de alquileres, pero cada vez que lo decís sube el precio del alquiler", aseguró Medina, que afirmó que necesitaban "seguir el debate para seguir viviendo de esto".

"Yo tengo 14 inquilinos y todos están contentos, ninguno me ha amenazado con dejar de pagarme, no hay ese conflicto que queréis hacer creer a la gente que existe en España", criticó el propietario, que explicó cómo acababa de comprar un piso: "Yo he comprado una vivienda hace diez días por 45.000 euros amueblada y con electrodomésticos. El banco me deja el 90% y yo pongo unos 9.000 euros de mi bolsillo".

"Es en Albacete, en una población a 15 minutos de Albacete en coche, pero claro, no todo el mundo quiere vivir ahí", afirmó Medina, que destacó que "si ese piso estuviera en el centro de Madrid no costaría 45.000 euros". Además, el propietario reflexionó: "Que alguien me diga que no puede ahorrar 9.000 euros. En tres años son 250 euros al mes, ¿no puede ahorrar nadie 125 euros al mes en seis años? Pues entonces se lo tiene que mirar ese alguien".

"Hay mucha gente que no, Javier", le interrumpió José Yélamo a Javier Medina, que contestó: "Pues esa gente se lo tiene que mirar". "No, míratelo tú", respondieron en el plató.

