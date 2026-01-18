Nuria Roca expresa su preocupación ante los propietarios que "especulan" con el alquiler habitacional

La presentadora ha criticado a los propietarios que trocean pisos con el objetivo de especular. "Hacen dos habitaciones de un salón y lo acaban alquilando por el triple de lo que lo podrían alquilar, y el inquilino no tiene ninguna protección", ha criticado, por su parte, Sara Ramos.

Sara Ramos ha hablado en La Roca sobre las "polémicas" medidas que ha anunciado el Gobierno en materia de vivienda. "Hay una parte de esas medidas que va destinada a ayudar al casero y no al que tiene que pagar el alquiler. Lo que propone el Gobierno es que aquellos caseros que no suban el alquiler en este año a sus inquilinos tengan una bonificación del 100% en el IRPF, es decir, ayuda al casero y no al inquilino", ha criticado la periodista.

"Además, hay muchas comunidades autónomas donde al inquilino se le abona el 70% del IRPF, que también es una buena ayuda. pero no va destinada al inquilino", ha señalado entonces Nuria Roca, quien ha reconocido que el tema del alquiler de habitaciones le "preocupa mucho".

En este sentido, Sara Ramos ha destacado que "muchos caseros, para escapar de la normativa, lo que hacen es trocear los pisos por habitaciones", algo a lo que Roca ha respondido señalando que lo que hacen es "especular". "Y hacen dos habitaciones de un salón y lo acaban alquilando por el triple de lo que lo podrían alquilar y, además, el inquilino no tiene ninguna protección porque está fuera de la ley de vivienda", ha denunciado entonces Ramos.

