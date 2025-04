Un propietario chino habla de "incertidumbre" por las medidas arancelarias de Trump: "Ya no tiene sentido"

Estados Unidos y China están en pleno pulso arancelario. Con subidas de los aranceles constantes y alguna excepción por el camino, ambos países están tensando sus acuerdos comerciales. Un pulso que tiene en vilo a los comerciantes, como explica Diego Xu, propietario de un comercio en España.

"El sector en China, sobre todo los fabricantes de allí, están con la incertidumbre de Estados Unidos. Da igual 125% que 500% porque ya no tiene sentido", comenta en laSexta Xplica.

Eso sí, el empresario ha advertido que Trump no va a poder cambiar la cadena de producción: "Lo que no van a poder trasladar es la fabricación y la industria de China que se ha construido durante muchos años. Eso no a cambiar a Estados Unidos y a ningún otro país de un día a otro, es inviable".

Por último, Xu se ha atrevido a hacer un pronóstico sobre cómo acabará este conflicto arancelario: "El final de esto es que Estados Unidos y China tendrán que sentarse a negociar los aranceles porque EEUU no es autosuficiente de todos los productos que necesitan sus consumidores".