La predicción de Pilar Gómez a los aranceles de Trump: "Poco a poco irá recogiendo cable"

Elon Musk ha asegurado que espera que, en algún momento, haya un libre comercio con aranceles cero entre la Unión Europea y Estados Unidos, precisamente en un momento tenso con los aranceles impulsados por Donald Trump.

Y, esta postura opuesta del empresario con respecto a su amigo Trump, para Pilar Gómez es un síntoma de que haya habido una discrepancia entre ambos: "Quizás explique que antes de que Donald Trump anunciara su 'arancelazo' salieran las informaciones de que Elon Musk saldría del gobierno. Quizás hayan tenido un choque en estas políticas. Todos los que le apoyaban, esta semana han sufrido mucho sus empresas y van a sufrir más. Yo tengo todavía la esperanza de que sea un tira y afloja con la Unión Europea y realmente esté dispuesto a dar marcha atrás y esté midiendo hasta dónde puede llegar la UE a la hora de negociar.

"Y espero que la UE esté unida. Si no fuese así, yo lo definiría de autogolpe porque su popularidad está cayendo en picado, su corte de amigos, incluyendo a Elon Musk, le está dejando... Este sueño del trabajo para los americanos, pero si estás echando a todos los migrantes y no tienes mano de obra. Creo que Trump no ha medido y es un gran anuncio que irá recogiendo cable", ha añadido.