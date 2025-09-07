Pascual, inversor que vive en Andorra: "Cuando era veinteañero no llegaba a fin de mes, pero trabajé más que nadie y controlé los caprichos"

"Yo, cuando tenía veintipocos años, tenía una nómina de 1.500 euros y tenía que pagar una hipoteca, coche y llegaba justo. Lo que tuve que hacer es alquilar habitaciones y controlarme", ha expresado el inversor inmobiliario, quien se mudó en enero a Andorra.

Pascual Ariño, inversor inmobiliario que en enero se mudó a Andorra, ha contado en laSexta Xplica que cuando él "tenía veintipocos años, no llegaba a fin de mes". "Tenía una nómina de 1.500 euros y tenía que pagar una hipoteca, coche y llegaba justo. Lo que tuve que hacer es alquilar habitaciones y controlarme", ha afirmado el empresario.

Así, Ariño ha expresado que el otro día alguien le dijo en el programa que era "un especulador y que era indecente que tuviera 16 casas", pero que cuando salió, se lo encontró fumando. "Gasta al mes 200 euros en tabaco, que al año son 2.400, y llevaba 20 años fumando, por lo que podría tener más de 30.000 euros ahorrados, y con eso te puedes comprar una vivienda perfectamente", ha defendido, unas palabras que han indignado a algunas de las personas que estaban en plató.

Por su parte, el empresario ha insistido en que cuando él tenía 20 años, "no fumaba" y tuvo que "vivir por debajo" de sus posibilidades. "Trabajé más que nadie y controlé los caprichos", ha asegurado Ariño, quien también ha destacado que "los impuestos y muchas cosas han subido", que el ejemplo "más claro lo tenemos en el impuesto de basuras", y y ha subrayado que "una parte muy importante del problema de la vivienda son los impuestos".