Tania Sánchez sale en defensa del fiscal general del Estado: "Creo que es un caso de persecución; lo raro es que haya llegado hasta donde está"

Sánchez ha defendido que "no hubo revelación de secretos" por parte del fiscal general porque "hay varios periodistas que han dicho que tenían la información antes que él", y ha destacado que el caso "se inició a raíz de un bulo difundido por un alto cargo" del Gobierno madrileño.

Tania Sánchez ha afirmado en La Roca que "lo raro" del caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "es que haya llegado hasta donde está", ya que ha recordado que "este caso se inicia porque un alto cargo del Gobierno autonómico de la Comunidad de Madrid difunde un bulo sostenido sobre la afirmación de que la Fiscalía había echado para atrás un pacto con su cliente por órdenes políticas, y para sustentarlo difunde una información".

Con esto encima de la mesa, ha defendido la analista política, "no hay mala actuación institucional, porque el fiscal tenía la obligación de defender el buen nombre de la Fiscalía, ya que lo que intentaba el alto cargo era acusar a la Fiscalía de estar a las órdenes del Gobierno, cosa que no era verdad".

Además, Sánchez ha declarado que "no hay una revelación de secretos porque hay varios periodistas que han dicho en varias ocasiones que tenían la información antes que el fiscal". "Por tanto, la pregunta es si la anomalía es que el fiscal no dimita o que haya una causa que llegue hasta aquí", ha subrayado entonces la exdiputada, a lo que ha añadido: "Si el fiscal dimite y la anomalía es que hay jueces persiguiendo y actuando como están aparentemente actuando...". De esta forma, Tania Sánchez ha dicho de forma tajante que cree que "esto es un caso de persecución", y que "las instituciones hay que protegerlas".