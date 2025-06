Pilar Velasco, tras la cumbre de la OTAN: "El elemento desestabilizador no ha sido Pedro Sánchez, sino Donald Trump"

La periodista ha asegurado que, aunque solo Pedro Sánchez se ha opuesto públicamente al aumento del gasto en defensa, el resto de países miembros "saben que no van a ser capaces de aquí a 2029 a poner el 5%".

Pedro Sánchez dejó una imagen muy comentada durante la cumbre de la OTAN celebrada esta semana, donde en la foto de familia se colocó en una esquina prácticamente en solitario. Una posición que Pilar Velasco, citando fuentes del Ministerio de Exteriores, ha argumentado en laSexta Xplica.

La periodista ha apuntado que esa posición fue para mostrar que el presidente del Gobierno estaba en "contraposición" al resto de países miembros ya que España ha sido la única nación que se ha opuesto públicamente al aumento del gasto en defensa al 5% del PIB nacional defendido por Estados Unidos.

No obstante, pese a esta oposición en solitario, Velasco ha apuntado que no es Sánchez el "elemento desestabilizador" de la cumbre de la OTAN: "Meloni ha pasado de decir que estaba en juego la seguridad nacional a decir que ha firmado lo mismo que Sánchez. Igual que el PP ha pasado de 'Sánchez ha firmado el 5%' a criticar que 'nos estamos confrontando con Trump'. Hay que poner en contexto. Esta cumbre, con esta tensión, se da porque el elemento desestabilizador no ha sido Pedro Sánchez, ha sido Donald Trump".

"La autonomía europea se pone en la agenda cuando Estados Unidos está teniendo una agenda que pone en peligro la propia seguridad europea. Esto es un acuerdo comercial que solo interesa a Estados Unidos. Lo que han hecho el resto de países es 'viene el tío americano, vamos a hacer que se crea esto del 5%'. Porque el resto de países miembros saben que no van a ser capaces de aquí a 2029 a poner el 5%", ha añadido.