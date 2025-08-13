"Me parece igual de mal": la respuesta de Tania Sánchez a Valentina Martínez por los casos de Reino Unido y Dinamarca

La analista y la exdiputada del PP protagonizaron en LaSexta Xplica un intercambio sobre inmigración, con alusiones a Vox, PP y PSOE, y referencias a medidas restrictivas aplicadas en países gobernados por socialistas.

El debate de LaSexta Xplica estuvo marcado por el enfrentamiento entre la analista Tania Sánchez y la exdiputada del PP Valentina Martínez, centrado en la inmigración y las posturas de Vox, el PP y el PSOE.

Martínez ha argumentado que este es "el mejor escenario que puede tener el PSOE: intentar mezclar y simplificar un debate tremendamente complejo". Como ejemplo, ha citado a Dinamarca y Reino Unido, "donde gobiernan partidos socialistas que han adoptado medidas muy contundentes contra la inmigración". También mencionó el caso de Keir Starmer, líder laborista británico, "que ha propuesto publicar la nacionalidad de los delincuentes para cotejar datos y mejorar las estadísticas", algo que, ha asegurado, "en España no se hace".

Sánchez ha replicado que le parecía igual de criticable aunque lo hiciera un líder progresista: "Me parece igual de mal aunque lo haga Starmer. No debatas conmigo como si fuera el PSOE; ya te he dicho que hay un consenso básico en algunos elementos migratorios del PSOE, no es el problema".

La diputada ha respondido que no se debe caer en "el buenismo y los buenos sentimientos que, supuestamente, tiene toda la izquierda sobre inmigración, y los malos sentimientos que tendría la derecha". Ha reconcido que Vox "es lo que es", pero ha subrayado que "el PP, que gobierna en muchas comunidades, no tiene nada que ver en su política migratoria con Vox".