La periodista y directora de Demócrata, Pilar Velasco, ha sostenido este sábado que le parece "horroroso" que la reina emérita Sofía haya tenido que "aguantar como mujer" las infidelidades de Juan Carlos I. "Me pregunto si, de manera conservadora, no eligió no divorciarse porque forma parte de la institución y él que haga su vida", ha añadido.

"Desgraciadamente, estamos conociendo que el caso de Bárbara Rey no ha sido el único ni mucho menos", ha destacado la periodista, quien recuerda que "conocemos otras amantes desde que fue jefe de Estado", prácticamente, desde la "transición".

Unas polémicas que han llegado "hasta el último director del CNI, Félix San Roldán, que tuvo que seguir limpiando sus desmanes en Suiza con el dinero de todos los españoles".

Por eso, considera que es "legítimo" hacerse dos pregunta. Por un lado, añade Velasco: "¿Cuánto dinero público hemos gastado desde los servicios secretos desde los años 80 en tapar las miserias, las andanzas, las amantes y la buena vida que se ha dado el rey?". Ella cree que Bárbara Rey "no es el único chantaje que hemos tenido que pagar".

Y la segunda pregunta, agrega, "es quién responde por emérito, por el que fue el jefe de Estado durante 30 años". "El emérito tiene que dar explicaciones y por más que asumamos que no las va a dar, todo tiene que ser respondido", ha zanjado.