Pilar Velasco: "¿Alguien se imagina a un líder del PSOE decir 'qué pereza' el esclarecer los crímenes de ETA?"

La periodista Pilar Velasco muestra su indignación en laSexta Xplica con las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que el presidente del Partido Popular aseguraba que le daba "pereza" la propuesta del Gobierno de celebrar el año que viene el 50º aniversario de la llegada de la democracia a nuestro país, algo que a ella le parece "inconcebible". "¿Alguien se imagina a cualquier líder político, pongo del PSOE para compararlo con el PP, decir 'qué pereza tener que esclarecer los más de 300 crímenes que quedan por esclarecer de ETA'? ¿A que esto es impensable hoy en día y formaría un revuelo impresionante?", pregunta la periodista, estableciendo la comparación.

En España, aclara, no hay una cifra oficial de víctimas del franquismo, "porque no nos hemos molestado tampoco en tenerla". "Se estima que hay 114 mil familias que tienen a sus víctimas enterradas en cunetas y que tienen derecho a sacarlas y a tener una memoria digna de sus víctimas", cuenta la periodista, y es por ello que no entiende cuando "se critica tanto al PSOE por sacar la memoria de las víctimas y pedir presupuesto para la dignidad de todas estas familias".

Velasco recuerda que cuando el Partido Popular decidió acordar con VOX el gobierno autonómico de la Comunidad Valenciana ambos partidos derogaron "la ley de memoria histórica que homologó en una ley, que llamaban 'de concordia', que lo que hacía era equiparar el franquismo con la democracia, que es una barbaridad".

La periodista cree que los jóvenes tienen "un problema de desconocimiento sobre lo que supuso el franquismo".