Pedro Rodríguez, sobre la relación EEUU-Europa: "Cuando una relación está quebrada, no se arregla con bombones pasados y flores mustias"

El experto en política internacional hace una metáfora apoyándose en el día de San Valentín para definir lo que pretende Donald Trump con Europa tras las palabras de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Pese a que este domingo llegaba el matiz, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, genera polémica este sábado tras su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC). Rubio no dudaba en señalar que en EEUU están "dispuestos a liderar la restauración del orden mundial", pero al mismo tiempo reclama "reciprocidad de sus amigos y aliados de Europa". Todo ello bajo las exigencias del presidente republicano.

El secretario de Estado de EEUU resaltaba la historia que une a ambas potencias pero insistía en que los estadounidenses "no tienen interés en ser amables o en cuidar del decaimiento occidental". Eso sí, 24 horas después aseguraba que Estados Unidos quiere a Europa "como socio".

Ante esto, el experto en política internacional, Pedro Rodríguez, no dudaba en lanzar una metáfora en laSexta Xplica, donde hilaba la reunión de líderes con el día de San Valentín. "Cuando una relación está quebrada, no se arregla con una caja de bombones pasados y unas flores mustias", aseveraba causando las risas de sus compañeros de plató.

En la misma línea, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, tomaba la palabra para criticar la Administración Trump y sus acciones. "Estamos en el mundo de Trump" , señalaba, a la vez que incidía en que los que no quieren estar en ese mundo "tienen que espabilar". "Cada vez que oigo a la ultraderecha y todas las filiales de Trump aquí digo que Europa debe hacerse fuerte y plantar cara", agregaba.

