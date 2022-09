José Yélamo pregunta a Pedro J Ramírez por Macarena Olona, que supuso el primer pinchazo electoral de Vox en esa fulgurante trayectoria que llevaba en los últimos años. Antes de nada el periodista se solidariza con la expolítica de Vox después de que numerosas organizaciones estudiantiles y colectivos de izquierda se hayan concentrado ante las puertas de la Facultad de Derecho para denunciar la conferencia que tenía previsto ofrecer.

"Me solidarizo con Olona por esa agresión", destaca Pedro J Ramírez, que afirma que "no se puede ser tolerante con los intolerantes": "Los energúmenos que intentan con la violencia y fuerza que alguien se exprese deben ser extirpados del espacio público". "Una cosa es la libertad de expresión y otra la coacción", insiste el periodista, que, sin embargo, confiesa estar "en completo desacuerdo con el discurso político de Olona y Vox": "Es un partido que está con gran oportunismo explotando demagógicamente el descontento de un sector de la población".

"Lo mejor que le ha pasado a la vida pública española es que el PP no haya necesitado a Vox para gobernar", resalte Pedro J Ramírez, que analiza la tensa situación entre Olona y Abascal: "En mi opinión la mayoría de dirigentes de Vox no se creen las cosas que dicen". "Vox usa la xenofobia y el rechazo al diferente, incluso, la animadversión contra la UE y la Agenda 2030", explica el escritor, que afirma que "cuando vox niega el cambio climático, personas inteligentes como Abascal, Olona y Espinosa de los Monteros, no se lo creen". "Lo que está empezando a ocurrir en Vox se parece mucho a lo que ocurrió en Podemos"; destaca Pedro J Ramírez al analizar la situación dentro del partido de Abascal: "Para mí la dinámica dentro de los dos partidos es la misma".