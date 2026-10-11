"Parece que se han enfadado": Afra Blanco responde a un tuit del PP que dice que es "sindicalista y de izquierdas"

En el programa de José Yélamo, la sindicalista ha hablado del "sacrificio" que ha pedido Feijóo: "No se lo van a pedir a las energéticas, a la banca, a las grandes fortunas o a los fondos buitre. Se lo van a pedir a los trabajadores".

Afra Blanco ha estado en laSexta Xplica para hablar del tema de la vivienda. La sindicalista, además, ha respondido a un tuit del Partido Popular en el que la mencionan después de haber criticado ese "sacrificio" que Feijóo ha pedido en su primer acto de precampaña para las elecciones del 29N.

"Parece que se han enfadado, ¿no? Que soy sindicalista, que soy de izquierdas, que no me gustan los sacrificios... efectivamente", ha dicho.

Y ha seguido: "No me gusta que el PP pretenda sacrificar las pensiones de nuestros mayores, que le pida a los jóvenes y a los no jóvenes que sacrifiquen su futuro. Que pidan sacrificar las prestaciones de las personas que están enfermas y los permisos retribuidos. O sacrificar el SMI, contra el que ya han ido en el pasado".

"Sabemos a quién no le van a pedir sacrificios. A los fondos buitre, a los de los pisos turísticos o a los que tienen 120 pisos. No se lo van a pedir a las energéticas ni a l banca. Tampoco a las grandes fortunas. Se lo van a pedir a los de siempre, a los autónomos, a los pensionistas, a los trabajadores...", ha expuesto.

Para terminar, ha dejado un mensaje para el Partido Popular: "Se os va a hacer muy larga la campaña".

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